Калининград, , 18:59 — REGNUM Сегодня, 23 июля, «Балтика» из Калининграда объявила о подписании контракта с 29-летним российским центральным защитником и воспитанником московского «Спартака» Александром Пуцко.

Игра воронежского «Факела» с «Балтикой» https://fakelfc.ru/

Соглашение Пуцко с «Балтикой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 400 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Александр Пуцко, выступая за грозненский «Ахмат» на правах аренды, принял участие в шести турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 330 минут.

Ранее Александр Пуцко также выступал за «Уфу» и хабаровский футбольный клуб СКА.