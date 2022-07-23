Москва, 23 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Агент 27-летнего бразильского нападающего Педро Роши Хэмилтон Бернард заявил, что футболист останется в московском «Спартаке» до конца действующего контракта.

Soccer.ru Педро Роша

«1 августа Педро Роша возвращается в «Спартак». Будет ли он пытаться уйти в другой клуб? Нет, Роша остается в «Спартаке» до конца своего контракта с клубом», — цитирует Бернарда издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Педро Роша, выступая за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, принял участие в шестнадцати матчах за бразильский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Спартак» Роша выступает с 31 августа 2017 года после перехода из «Гремио» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.