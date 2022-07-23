Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM 29-летний опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев пропустит около месяца из-за травмы, полученной 22 июля в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с самарскими «Крыльями Советов» (3:0).

Далер Кузяев и Марио Фернандес Андрей Пронин © ИА REGNUM

По результатам медицинского обследования у Далера Кузяева было обнаружено повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2021/22 Далер Кузяев принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился семью результативными передачами и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Текущее соглашение Кузяева с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего хавбека в 9 миллионов евро.