Неаполь, Италия, , 18:46 — REGNUM Президент неаполитанского клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию о том, что лучший бомбардир в истории клуба Дрис Мертенс покинул команду на правах свободного агента.

Дрис Мертенс Www.sscnapoli.it

В прошедшем сезоне 35-летний нападающий сборной Бельгии по футболу принял участие в тридцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Мертенс выступал за «Наполи» с 1 июля 2013 года после перехода из ПСВ из Эйндховена за 9,48 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 4 миллиона евро.