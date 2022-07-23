Оренбург, 23 июля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июля, футбольный клуб «Оренбург» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», а стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви

Бригада арбитров: Ян Бобровский | Валентин Мурашов | Илья Елеференко | Михаил Черемных | Сергей Иванов.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Евгений Гошев, Михаил Сиваков, Данила Хотулев, Андрей Малых, Александр Эктов, Владимир Полуяхтов, Степан Оганесян, Иван Башич, Юрий Ковалев, Кирилл Капленко, Дмитрий Воробьев.

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Андрей Егорычев, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Александр Юшин, Игорь Коновалов, Даниэль Мишкич, Рамазан Гаджимуратов, Фанил Сунгатулин, Эрик Бикфалви.