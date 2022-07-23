Донецк, , 18:40 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 122 мм.