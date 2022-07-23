Москва, 23 июля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина с оценкой 9.37 был признан лучшим игроком матча 2-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 ЦСКА — «Сочи».

ФК ЦСКА

Хесус Медина провел на поле без замены все 90 минут. За отведенное время парагваец отметился двумя забитыми мячами, четырьмя успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач Медины составила 67%.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с 17 января 2022 года после перехода из американского клуба «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение парагвайца с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.