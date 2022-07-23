Скопье, , 18:54 — REGNUM В мае 2022 года средний размер заработной платы в Северной Македонии составил 31 407 денаров (30 273 рубля), что на 9,4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает статистическое агентство Северной Македонии.

Инфляция

Средний размер заработной платы в гостиничном бизнесе вырос на 19,7% по сравнению с прошлым годом, в секторе развлечений размер заработной платы вырос на 16%, в обрабатывающей промышленности — на 14,3%.

При этом размер инфляции в стране только в июне составил 14,5%, индекс потребительских цен вырос на 13,7% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в июне в Северной Македонии на фоне разморозки цен на продукты питания произошел рекордный рост цен.

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