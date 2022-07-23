Москва, , 18:37 — REGNUM Некоторые киностудии, среди которых Disney и Sony, ищут каналы для параллельного импорта в Российскую Федерацию. Об этом 23 июля сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью РИА Новости.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам собеседника агентства, офисы в России закрыли «все студии».

«Но это не значит, что студии перестали поставлять (в Россию) фильмы», — сказал он, добавив, что студии пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию страны.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в компании H& M сообщили о решении уйти с российского рынка.