Москва, 23 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июля, московский ЦСКА в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил футбольный клуб «Сочи». Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счетом 3:0.

ФК ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Хесус Медина (36’ Хорхе Карраскаль, 90+2’ Владислав Яковлев) и Хорхе Карраскаль (56’ Игорь Акинфеев). На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин и Максим Ковалев.

Статистика матча (ЦСКА/ «Сочи»)

Удары 7/10

Удары в створ 3/2

Владение 42%/58%

Угловые 2/3

Нарушения 11/9

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин, Обляков, Кучаев (Ермаков, 76’), Мухин, Гаич, Карраскаль (Яковлев, 90’), Медина, Чалов (Заболотный, 63’).

«Сочи»: Адамов, Дркушич (Мещанинов, 83’), Терехов, Юрганов, Ангбан, Цаллагов, Юсупов, Макарчук, Мелкадзе (Жоазиньо, 46’), Бурмистров (Нобоа, 72’), Сарвели (Ушатов, 72’).

ЦСКА, одержав вторую победу подряд и набрав 6 очков, поднялся на первую позицию. «Сочи» с тремя очками остался на четвертом месте.