Берлин, 23 июля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Центральное статистическое агентство Германии Destatis 23 июля опубликовало данные о количестве трудовых мигрантов в ФРГ из стран, не входящих в ЕС, прибывших в страну в 2021 году.

(сс) lamuk_lamuk Мигранты

Так, на первом месте оказались выходцы из Индии — их число составило 34 тысячи человек. Второе место заняли граждане Боснии и Герцеговины, которых оказалось 26 тысяч. Завершают тройку лидеров граждане Косово — 19 тысяч трудовых мигрантов. Число мигрантов из Сербии немногим меньше и составляет 17 тысяч.

Россия оказалась на 10-м месте — из нашей страны в ФРГ приехали с целью трудоустройства менее 10 тысяч человек. 11 тысяч мигрантов прибыли из Турции, еще 13,5 — из Северной Македонии и 13,8 — из Албании. Как ни странно, среди стран-поставщиков оказались США — 16,5 тысячи их граждан ищут работу в Германии. На соседней строчке находится главный конкурент США Китай — 16,7 тысячи его граждан получили рабочую визу (категории D) в Германии.