Донецк, 23 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибра 122 мм.