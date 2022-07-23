Анкара, 23 июля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. К обстрелу порта Одессы, который якобы осуществили Вооруженные силы (ВС) России в рамках спецоперации, не причастна российская сторона. Об этом, как передает Reuters, сообщил 23 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам.

Mil.ru Хулуси Акар

«Русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке», — заявил Акар.

По его данным, российская сторона тщательно изучает этот вопрос.

Напомним, ранее представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерреш осудил ракетный удар в районе порта Одессы, который якобы осуществили ВС РФ в рамках спецоперации.