Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Для участия в Главном военно-морском параде в Петербург прибыли самые крупные его участники — надводные и подводные корабли Северного флота первого и второго ранга.

Атомная подводный ракетный крейсер «Северодвинск» Минобороны России

Как сообщает 23 июля телеканал «Звезда», участниками статического показа на Неве и в Финском заливе станут атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» бросил якорь между Дворцовым и Благовещенским мостами на Неве, а атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» и большой десантный корабль «Иван Грен» ошвартованы на Кронштадтском рейде.

Как отмечают в пресс-службе ВМФ России, корабли статического показа будут находиться в акватории Невы и Финского залива вплоть до Дня ВМФ. Во время проведения Главного военно-морского парада их экипажам предстоит поднять флаги расцвечивания и выстроиться в парадной военной форме на бортах своих кораблей.

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.

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