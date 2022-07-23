Санкт-Петербург, 23 июля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Для участия в Главном военно-морском параде в Петербург прибыли самые крупные его участники — надводные и подводные корабли Северного флота первого и второго ранга.

Минобороны России Атомная подводный ракетный крейсер «Северодвинск»

Как сообщает 23 июля телеканал «Звезда», участниками статического показа на Неве и в Финском заливе станут атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» бросил якорь между Дворцовым и Благовещенским мостами на Неве, а атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» и большой десантный корабль «Иван Грен» ошвартованы на Кронштадтском рейде.

Как отмечают в пресс-службе ВМФ России, корабли статического показа будут находиться в акватории Невы и Финского залива вплоть до Дня ВМФ. Во время проведения Главного военно-морского парада их экипажам предстоит поднять флаги расцвечивания и выстроиться в парадной военной форме на бортах своих кораблей.

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.