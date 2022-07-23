Сараево, 23 июля 2022, 18:16 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 22 июля на своей странице в социальной сети сообщил о том, что его коллеги Сефик Джаверович и Желько Комшич, представляющие бошняков и хорватов, выступили против присоединения его страны к Open Balkan.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, это уже не первый отказ коллег Додика.
Напомним, в настоящее время к Open Balkan присоединились Албания, Северная Македония и Сербия, также выразил интерес к присоединению глава правительства Черногории Дритан Абазович.
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