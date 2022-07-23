Дуррес, Албания, , 17:43 — REGNUM Международный саммит по «свободному» Ирану в Албании отменили из-за угрозы теракта до повторного извещения. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Албания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, саммит был запланирован на 23 и 24 июля и должен был состояться в лагере Афраф в округе Дурреса, где располагается лагерь с иранскими политическими беженцами.

В посольстве США в Тиране 22 июля призвали американских граждан отказаться от участия в саммите, не оглашать своих намерений участвовать в нем и публиковать как можно меньше данных в социальных сетях.

Ранее власти Ирана назвали Албанию страной, предоставляющей убежище террористам.

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