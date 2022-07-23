Псков, 23 июля 2022, 17:30 — REGNUM В Псковской области состоялась церемония прощания еще с двумя военнослужащими, отдавшими свои жизни в борьбе с нацистской угрозой на Украине. Об этом сообщил 23 июля губернатор Псковщины Михаил Ведерников.
«Проводили в последний путь: гвардии сержанта Дениса Цибенко; рядового Александра Белоусова. Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
За время спецоперации власти Псковской области сообщили о гибели 72 человек при исполнении воинского долга.
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