Псков, 23 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Псковской области состоялась церемония прощания еще с двумя военнослужащими, отдавшими свои жизни в борьбе с нацистской угрозой на Украине. Об этом сообщил 23 июля губернатор Псковщины Михаил Ведерников.

t. me/MV_007_Pskov Рядовой Александр Белоусов

«Проводили в последний путь: гвардии сержанта Дениса Цибенко; рядового Александра Белоусова. Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

t. me/MV_007_Pskov Гвардии сержант Денис Цибенко

За время спецоперации власти Псковской области сообщили о гибели 72 человек при исполнении воинского долга.