Вашингтон, 23 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Ракетный удар в районе порта Одессы, который якобы осуществили Вооруженные силы России в рамках спецоперации, осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя генерального секретаря организации Фархана Хака.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

По его словам, данная атака, которая якобы может усугубить глобальный продовольственный кризис, ставит под угрозу последние договорённости по вывозу зерна из портов Украины.

«Эта продукция крайне необходима для преодоления глобального продовольственного кризиса», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев сообщил на брифинге, что в черноморских портах Украины, находящихся под контролем киевского режима, сохраняется высокая минная опасность.