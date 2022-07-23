Кунашак, Челябинская область, 23 июля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Кунашакском районе Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Его завёл отдел полиции по Кунашакскому району. Фигурантом является водитель автомобиля ГАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 23 июля. Столкнулись грузовик «ГАЗ» и автобус, последний в результате опрокинулся. Три пассажира автобуса были госпитализированы.