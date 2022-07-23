Луганск, , 17:00 — REGNUM В результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено 13 жилых домов. Об этом 23 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ в АТО Naspravdi.info

«В результате обстрела повреждено 13 жилых домов, ясли-сад «Мальвина» и Стахановский политехнический колледж, — говорится в сообщении. — Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется».

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ за минувшие сутки дважды обстреливали ЛНР с применением четырех РСЗО HIMARS.