Тирана, , 17:23 — REGNUM Пресс-служба парламента Албании 23 июня опубликовала приказ спикера парламента Линдиты Николы о том, что 24 июля, в 17:00 по московскому времени, в парламенте пройдет церемония инаугурации восьмого президента Албании. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Блерим Бегай Пресс-служба министерства обороны Албании©

Так, в 18:00 по московскому времени состоится официальный прием Бегая в дворце Бригад (официальной резиденции президента Албании).

Бегай был избран президентом Албании 6 июня 2022 года, в его поддержку проголосовали 78 депутатов из 140. Ранее Бегай занимал пост генерал-майора. Политик родился 20 марта 1967 года, в 1989 закончил образование на медицинском факультете Университета Тираны, а в 1998 году получил офицерское звание.

В течение жизни Бегай неоднократно получал дополнительное образование в США и Албании, возглавлял Центральный университетский военный госпиталь, Медицинскую инспекцию, военный департамент ВС Албании и другие военно-медицинские учреждения, затем занял пост главы Генштаба армии Албании.

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