Горловка, ДНР, 23 июля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 16:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка из БМ-21 «Град».