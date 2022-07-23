23 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что украинские боевики теряют ежедневно около 30 человек убитыми и 250 ранеными.

Оксана Переможенко, , 18:28 — REGNUM Украинские боевики теряют ежедневно около 30 человек убитыми и 250 ранеными. Об этом 22 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal.

Стратег Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

По словам главы Украины, на данный момент ежедневные потери ВСУ «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными», при том что в мае и июне они, по словам Зеленского, теряли убитыми от 100 до 200 человек.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усомнились в том, что Зеленский назвал реальные потери ВСУ.

«Сказочный идиот заявил, что потери Украины сократились до 30 погибших в день. Давайте подумаем, если Зеленский сказал правду, он раскрыл государственную тайну, ведь потери… это всегда засекреченная информация. Если нет, соврал в очередной раз украинскому народу. Естественно, более реалистичен второй вариант, но подобные заявления все-таки многое говорят об «умственных способностях», — прокомментировал заявление Зеленского в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«Да какая разница, какие цифры озвучивает говорящая голова, если он до сих пор на троне и пользуется поддержкой, значит, украинцев это устраивает… Воевать до последнего украинца — это их общий выбор (говорящей головы за огромные деньги и преференции, а народа — за то, чтобы голова всё это получила). И да, я не думаю, что очень много титульных (имеются ввиду жители Западной Украины — О. П.) участвует в боевых действиях, они в своих традициях — по схронам забились, а остальных никому не жалко», — отметила Людмила.

Пленные солдаты ВСУ © Министерство обороны России

«А мне немного жаль Зеленского, — такой актёр был классный! А так попал по полной…» — отреагировала Наталья Х.

«Потерь нет, есть пропавшие без вести», — с сарказмом добавил Владимир.

«Если такие маленькие потери, зачем такой мощный поголовный призыв и мобилизация?» — не понимает Андрей Валерьевич.

«Смело умножайте на 10», — не поверил цифрам Зеленского Дмитрий.

«Он же не всех людьми считает, вот и всё», — прокомментировал Геннадий А.

«Так скоро дойдём и до «потерь нет», — написал «А».

«Всё правильно он сказал! 30 человек, а остальные так себе (для культурности и чтоб не материться)», — с сарказмом добавил Сергей В.

«Я вот думаю, когда он такое говорит, он не боится, что когда узнают правду, его свой же народ на вилы посадит?» — задумался Евгений.

«Видимо, других погибших он за людей не считает», — пишет Sergei E.

«30 в день? А чего тогда на улицах вылавливают сотнями, раз одни сплошные перемоги (победы — О. П.) и такие малые потери?» — задался вопросом Alexander.

«Тупице своих людей не жаль. Да и свои ли украинцы для него?» — задалась вопросом Марья.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина теряет в день около 30 человек убитыми и около 250 ранеными. Это меньше, чем было, поэтому кровавый клоун доволен. Это и понятно, ведь его родные и «квартальские» (сотрудники по студии «95 квартал» — М. Р.) в безопасности, и у них всё хорошо. А остальных не жалко», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».