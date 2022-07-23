Донецк, , 16:34 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:50 — населенный пункт Первомайское — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Новоселовке 9 мин.