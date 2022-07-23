Влёра, Албания, 23 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 22 июля в ходе встречи с мэром Поградеца Илиром Джаколы прокомментировал снижение интенсивности туристического потока. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Премьер-министр Албании заявил, что, вдохновленные июньскими успехами албанские туроператоры повысили цены выше, чем их конкуренты из Турции и Греции, что привело к снижению числа приезжающих.

Рама отметил, что, если на юге Албании (Влёра, Саранда, Дерми, Кавая, Шенджин) цены растут, в Дурресе (центральная Албания) они снизились, при этом выросло качество предлагаемых услуг.

Одновременно наладился трансфер туристов из скандинавских стран, сказал он.