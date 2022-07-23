Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Спецоперация Вооруженных сил России на Украине может продлиться долго, а ситуация выйти из-под контроля. Об этом говорится в статье американского издания Foreign Affairs.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может (ситуация на Украине) выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации», — отмечается в материале.

Авторы статьи утверждают, что даже общее желание главы Белого дома США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не дает гарантий для предотвращения ухудшения ситуации.

В статье говорится, что на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине странам мира необходимо учиться жить по-новому.