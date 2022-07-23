Москва, , 16:11 — REGNUM Представляющая широкоформатную кинематографическую систему IMAX одноимённая корпорация покинула Россию. Об этом сообщил 23 июля член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев агентству ТАСС.

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«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России», — заявил Исаев.

Он добавил, что компания прекратила деятельность в России с 1 июня 2022 года. Сотрудники российского подразделения были уволены.

IMAX представляет собой формат кинематографической системы, на основе которой работают кинотеатры во многих странах мира. В России насчитывалось около 50 кинозалов IMAX.

Общие мировые кассовые сборы в кинозалах IMAX в первом квартале 2022 года составили $173,2 млн. На долю России в последние годы приходилось до 3% от глобальных сборов сети.

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