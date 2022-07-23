Вашингтон, 23 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Соединенными Штатами в их попытке сделать Россию «мировым изгоем» была допущена серьёзная ошибка, и потому такой план американских властей полностью провалился после визита президента России Владимира Путина в Тегеран на саммит тройки стран- гарантов в астанинском формате по урегулированию в Сирии. Об этом 23 июля пишет американский журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По мнению авторов публикации, президент России остаётся умелым игроком на Ближнем Востоке и у него имеются общие цели почти со всеми партнёрами США в этом регионе. При том что намерения Вашингтона отодвинуть ближневосточные страны на второй план не вызывают энтузиазма у ведущих государств региона.

Также указывается, что результаты ближневосточного турне президента США Джо Байдена, как считают авторы статьи, говорят о том, что Ближний Восток и в первую очередь страны Персидского залива не собираются отказываться от связей с Россией и Китаем.

При этом отмечается, что общими с РФ интересами партнеров США на Ближнем Востоке являются очень многие — от высоких цен на энергоресурсы до формирования многополярного мира.

«С точки зрения саудовцев, египтян, эмиратцев, турок, израильтян и прочих, Россия является там вполне легитимным игроком. И никакие блиц-визиты американских президентов в ближайшей перспективе эту точку зрения не изменят», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа рассказал, что у ранее заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена хорошее самочувствие, он хорошо питается и спит.