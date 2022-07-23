Москва, 23 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 23 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано десять рейсов, еще шесть отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 23 июля в Москве ожидается до +29 градусов.