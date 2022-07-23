Тверь, 23 июля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека, совершил жесткую посадку в Тверской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Publicdomainpictures.net Легкомоторный самолет

ЧП произошло 23 июля возле населённого пункта Белый Городок.

«Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, — рассказал источник. — … Они (два человека) не пострадали».

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в Калифорнии (США) легкомоторный самолет упал в океан.