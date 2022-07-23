Москва, , 16:05 — REGNUM Решение Сербской православной церкви и патриарха Сербского Порфирия восстановить евхаристическое общение между сербской и македонской церквями мудрое и положительное. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июля в интервью «Ассоциации Наше кино».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это был достойный ответ интригам, которые плетет Константинопольский патриарх. Он пытался навеки похоронить любые отношения между другими православными церквями, прежде всего сербской и македонской. Этот провокационный замысел был сорван», — процитировал официальный сайт МИД России слова министра.

Лавров добавил, что решение СПЦ позволяет возобновить евхаристическое общение с Русской православной церковью, в чём заинтересована Россия.

«Я уверен, что это послужит на благо православия», — отметил Сергей Лавров.

Напомним, что 9 мая 2022 года Священный синод Константинопольского патриархата признал Македонскую православную церковь под именем Охридская архиепископия, без права использования в названии слова «Македонская» или производных от него. 16 мая Синод СПЦ принял решение о возобновлении канонического общения с МПЦ. Уже 24 мая патриарх Сербский Порфирий за литургией в соборном храме Климента Охридского в Скопье объявил о решении завершившегося 21 мая того же года Архиерейского собора СПЦ о признании автокефалии МПЦ.