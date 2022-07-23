Москва, 23 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Решение Сербской православной церкви и патриарха Сербского Порфирия восстановить евхаристическое общение между сербской и македонской церквями мудрое и положительное. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июля в интервью «Ассоциации Наше кино».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это был достойный ответ интригам, которые плетет Константинопольский патриарх. Он пытался навеки похоронить любые отношения между другими православными церквями, прежде всего сербской и македонской. Этот провокационный замысел был сорван», — процитировал официальный сайт МИД России слова министра.

Лавров добавил, что решение СПЦ позволяет возобновить евхаристическое общение с Русской православной церковью, в чём заинтересована Россия.

«Я уверен, что это послужит на благо православия», — отметил Сергей Лавров.

Напомним, что 9 мая 2022 года Священный синод Константинопольского патриархата признал Македонскую православную церковь под именем Охридская архиепископия, без права использования в названии слова «Македонская» или производных от него. 16 мая Синод СПЦ принял решение о возобновлении канонического общения с МПЦ. Уже 24 мая патриарх Сербский Порфирий за литургией в соборном храме Климента Охридского в Скопье объявил о решении завершившегося 21 мая того же года Архиерейского собора СПЦ о признании автокефалии МПЦ.