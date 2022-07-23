Москва, 23 июля 2022, 15:47 — REGNUM Европейская сторона вернёт в Россию посадочный модуль «Казачок», разработанный для совместной миссии на Марс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космическом сообществе.

Схема космического комплекса «ЭкзоМарс»
Схема космического комплекса «ЭкзоМарс»
Laspace.ru

По данным агентства, встреча для решения этого вопроса запланирована на начало сентября. На этой встрече представители Роскосмоса, Европейского космического агентства и итальянской космической индустрии должны решить вопрос о демонтаже и возврате России оборудования, находящегося в ЕС. Ожидается, что демонтаж отечественного оборудования будут проводить российские инженеры.

Посадочный модуль «Казачок» изготовлен для миссии «ЭкзоМарс». Этот проект реализовывался Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством. Планировалось, что общий перелётный модуль доставит на Марс российскую платформу и европейский марсоход.

Запуск миссии должен был состояться осенью 2022 года. После начала специальной военной операции Европейское космическое агентство объявило о приостановке сотрудничества с Роскосмосом. В ответ на санкции против предприятия российской космической отрасли Роскосмос принял ряд ответных мер.

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