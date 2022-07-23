Москва, 23 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Европейская сторона вернёт в Россию посадочный модуль «Казачок», разработанный для совместной миссии на Марс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космическом сообществе.

Laspace.ru Схема космического комплекса «ЭкзоМарс»

По данным агентства, встреча для решения этого вопроса запланирована на начало сентября. На этой встрече представители Роскосмоса, Европейского космического агентства и итальянской космической индустрии должны решить вопрос о демонтаже и возврате России оборудования, находящегося в ЕС. Ожидается, что демонтаж отечественного оборудования будут проводить российские инженеры.

Посадочный модуль «Казачок» изготовлен для миссии «ЭкзоМарс». Этот проект реализовывался Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством. Планировалось, что общий перелётный модуль доставит на Марс российскую платформу и европейский марсоход.

Запуск миссии должен был состояться осенью 2022 года. После начала специальной военной операции Европейское космическое агентство объявило о приостановке сотрудничества с Роскосмосом. В ответ на санкции против предприятия российской космической отрасли Роскосмос принял ряд ответных мер.