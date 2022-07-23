Варшава, , 15:47 — REGNUM В магазинах Польши неожиданно исчез из продажи сахар и сахарный песок. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости.

Сахар Lauri Andler

Уточняется, что в Варшаве белый сахар отсутствует как в небольших продуктовых магазинах, так и в крупных торговых сетях. При этом в случае его появления в торговых точках на этот товар вводят лимиты — не более 10 кг в один руки.

Также отмечается, что, по информации из соцсетей, также дефицит сахара наблюдается и в других регионах страны. При этом продавцы заявляют, что они также удивлены отсутствием сахара и повышенным спросом на него, уточняя, что товар просто не завезли в магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша закупит у Южной Кореи 48 истребителей FA-50, первую партию из 180 танков K2 Black Panther и гаубицы.