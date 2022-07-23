Липецк, 23 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия») встретилась с преподавателями Липецкого металлургического колледжа и представителями Новолипецкого металлургического комбината и группы НЛМК. Вместе они обсудили, как колледж, ранее вошедший в федеральный проект «Профессионалитет», готов к участию в нем. Обучение студентов в новом формате начнется уже в сентябре.

АНО «Россия — страна возможностей» Татьяна Дьяконова

«То, что регион в лице металлургического колледжа и ключевого предприятия — НЛМК — участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» — говорит о том, что федеральный центр высоко оценивает потенциал региона, — отметила Татьяна Дьяконова, — Дело не только в том, что здесь есть мощная производственная база, а в том, что команда губернатора активно работает в таких вопросах, как ранняя профориентация в школах, поддержка учебно-производственных комплексов при техникумах, переформатирование центров занятости. Вполне логично, что Липецкая область участвует и в проекте «Профессионалитет». Он дает возможность студентам обучаться в условиях, максимально близких к реальному производству, а на выходе получить востребованную профессию».

Благодаря участию в новом федеральном проекте «Профессионалитет» в Липецкой области создается образовательно-производственный кластер в металлургии. Его основная площадка — металлургический колледж, учебно-производственные классы которого сейчас оснащают по последнему слову техники. 14 новых зон, включая мастерские и лаборатории, оборудуют на средства федеральной субсидии — 100 млн. рублей. Обучаться в этих классах смогут и студенты двух других учебных заведений региона — Липецкого политехнического техникума и Грязинского технического колледжа. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова проверила, как идут сегодня работы на основной площадке металлургического колледжа.

«Для успешной реализации этого федерального проекта отлично должны работать три составляющие, — подчеркнула Татьяна Дьяконова, — Во-первых, кадры — это преподаватели в колледже, наставники на производстве. Во-вторых, новые управленческие методы — эксперты мастерской управления Сенеж провели обучение по этой теме для всех участников нового федерального проект. Ну и, в-третьих, база учебно-производственной площадки в колледже. Мы сегодня убедились, что к новому учебному году все будет готово. Уверена, что Липецкая область покажет достойные результаты в этом проекте, для этого созданы все возможности».

Ожидается, что к 2024 году количество обучающихся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Липецкой области достигнет более двух тысяч, в стране — более 600 тысяч. Если опыт пилотных регионов, включая опыт Липецкой области, окажется успешным, проект будет распространен на всю систему профессионально-технического образования в России.