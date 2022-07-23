В Липецкой области успешно реализуется проект «Профессионалитет»
Липецк, 23 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия») встретилась с преподавателями Липецкого металлургического колледжа и представителями Новолипецкого металлургического комбината и группы НЛМК. Вместе они обсудили, как колледж, ранее вошедший в федеральный проект «Профессионалитет», готов к участию в нем. Обучение студентов в новом формате начнется уже в сентябре.
Благодаря участию в новом федеральном проекте «Профессионалитет» в Липецкой области создается образовательно-производственный кластер в металлургии. Его основная площадка — металлургический колледж, учебно-производственные классы которого сейчас оснащают по последнему слову техники. 14 новых зон, включая мастерские и лаборатории, оборудуют на средства федеральной субсидии — 100 млн. рублей. Обучаться в этих классах смогут и студенты двух других учебных заведений региона — Липецкого политехнического техникума и Грязинского технического колледжа. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова проверила, как идут сегодня работы на основной площадке металлургического колледжа.
Ожидается, что к 2024 году количество обучающихся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Липецкой области достигнет более двух тысяч, в стране — более 600 тысяч. Если опыт пилотных регионов, включая опыт Липецкой области, окажется успешным, проект будет распространен на всю систему профессионально-технического образования в России.