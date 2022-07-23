Москва, 23 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в 5-дневное турне по странам Африки. Он посетит с рабочими визитами Египет, Уганду, Эфиопию, Республику Конго, где обсудит международную, региональную повестки дня и двустороннее сотрудничество.

Mid.ru Сергей Лавров

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Лавров заявил в интервью RT, что у РФ с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью.

Турне пройдет на фоне знакового для региона события: накануне в Cтамбуле была достигнута «продуктовая сделка» — были подписаны документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.