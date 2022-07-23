Вашингтон, 23 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, пишет немецкая газета Junge Welt.

Fvasconcellos Флаг МЕРКОСУР

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Именно экономическая война, развязанная США и Европой против РФ, стала толчком к переориентации стран МЕРКОСУР на Восток, отмечает издание. Антироссийские санкции показали, что на западных партнеров «полагаться нельзя». А Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, и фразы о «демократии» и «правах человека» этого не меняют, пишет издание.

Неудивительно, что давление с целью присоединения к антироссийскому блоку не сработало, подчеркивается в публикации.

«Такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в 2022 году значительно расширили торговые связи с РФ, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние», — отмечается в сообщении.