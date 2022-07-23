Москва, 23 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. О героизме и мужестве командира мотострелкового взвода старшего лейтенанта Владимира Кялунзиги, проявленных им во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, рассказали 23 июля в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

Отмечается, что старший лейтенант со своими подчиненными участвовал в освобождении одного из населённых пунктов от украинских нацистов, группу которых в ходе продвижения удалось выдавить на окраину населенного пункта и заставить капитулировать.

Также после этого Кялунзига с подчинёнными нашли скрывшихся в заброшенных постройках радикалов и тоже заставили их сдаться.

Кроме того, уточняется, что через несколько дней старший лейтенант выдвинулся в составе колонны освобождать ещё один населённый пункт и при этом обнаружил скрытый блок-пост врага, после чего вступил с ним в бой.

«В ходе ожесточенного боестолкновения боевая машина, в которой находился Владимир, была подбита минометным залпом. Сам Владимир получил тяжелое ранение, однако, превозмогая боль, продолжал руководить атакой до потери сознания», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что группа Кялунзиги смогла уничтожить блокпост, после чего основные силы прорвали оборону нацистов и освободили от них населённый пункт. За проявленные мужество и героизм старший лейтенант был награждён медалью Суворова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героизме и мужестве старшего лейтенанта Нурлана Карымбаева, проявленных им во время спецоперации ВС России по денацификации и демилитаризации Украины.