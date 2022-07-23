Тегеран, 23 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Число жертв наводнений, вызванных ливневыми дождями, в провинции Фарс в Иране возросло до 21. Об этом 23 июля сообщает Iran International.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сильные дожди и последовавшие за ними наводнения в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека. Поисковая операция еще продолжается.

Ранее Fars со ссылкой на местные власти сообщало об 11 погибших.