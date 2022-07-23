Москва, 23 июля 2022, 15:25 — REGNUM Депутат Государственной Думы РФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева («Единая Россия») представила в Москве документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой отечественной войны.
Парламентарий заметила, что особое значение тема геноцида принимает в контексте спецоперации.
Представленные в рамках проекта архивные документы уже активно используются в образовании, добавила депутат.
Парламентарий заметила, что особое значение эта тема принимает в контексте специальной операции на Украине.