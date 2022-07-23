Москва, 23 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева («Единая Россия») представила в Москве документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой отечественной войны.

Народный фронт Елена Цунаева

Парламентарий заметила, что особое значение тема геноцида принимает в контексте спецоперации.

«Есть не только опубликованные версии документов, но и широкая база архивных свидетельств. Проект будет развиваться и дальше», — отметила Елена Цунаева.

Представленные в рамках проекта архивные документы уже активно используются в образовании, добавила депутат.

«Мы проводим выставки, конкурсы, образовательные модули. Это наш вклад в сохранение памяти о трагедии мирных жителей», — подчеркнула Елена Цунаева.

Парламентарий заметила, что особое значение эта тема принимает в контексте специальной операции на Украине.