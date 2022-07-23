Краснодар, 23 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Городские пляжи Сочи закрыты для купания из-за надвигающихся ливней, администрация города рекомендовала отдыхающим временно отказаться от отдыха у воды и в горах, сообщается 23 июля на официальном портале города.

David Молния. Ливень

Синоптики прогнозируют сильные дожди в городе с 18:00. Это может привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах с достижением неблагоприятных отметок, а также сходу селевых потоков.

Порывы ветра могут превысить 20 м/с, над морем возможны смерчи.

Утром 23 июля сообщалось, что сильный ливень в Сочи затопил участок федеральной автотрассы А-147.