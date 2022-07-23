Вашингтон, 23 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Заразившийся коронавирусом американский лидер Джо Байден охрип. Об этом 23 июля сообщает AP.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В ходе совещания по экономическим вопросам, в котором он участвовал дистанционно, был охрипшим и кашлял. При этом сам Байден обнадежил собеседников, заверив, что чувствует себя лучше.

В Белом доме сообщают, что Байден работает более восьми часов в день. Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа заверял, что главе американского государства не грозит ухудшение состояния.