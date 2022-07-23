Дамаск, , 15:20 — REGNUM Колонну американских военных не пропустили в северо-восточной сирийской провинции Камышлы военные Сирии. Об этом 23 июля сообщает агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военные на блокпосте в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в последнее время такого рода с военными США участились и в ряде случае инициативу прогнать их проявляют местные жители, которых поддерживают сирийские военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что войска США должны покинуть территорию Сирии и этот регион максимально возможно быстро.