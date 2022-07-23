23 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 15:41 — REGNUM Русофобская газета японских правых националистов «Санкэй симбун» со злорадством сообщила о запрете президенту РФ Владимиру Путину приехать на намеченные на 27 сентября сего года официальные государственные похороны застреленного бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, с которым российский лидер был фамильярно на «ты» и называл «другом Синдзо». Такое решение приняло японское правительство во главе с премьером Фумио Кисидой даже в отсутствии какого-либо сообщения о намерении Путина принять участие в похоронной церемонии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как известно, официальный Токио одним из первых обрушил на российского президента и практически всё высшее руководство России персональные санкции, замораживающие активы в японских банках, а также закрывающие въезд в Японию и какое-либо общение по политической линии. Формально репрессалии являются «наказанием» за вынужденное решение Москвы провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Полностью встав на сторону неонацистов киевского режима, Токио оказывает ему финансовую и материальную помощь поставками пока не летального военного снаряжения.

Однако у Токио есть и чисто японские основания ненавидеть Путина и преследовать санкциями даже его детей за, как считают многие в Японии, его унизительное для «потомков гордых самураев» вождение за нос японцев по поводу Курильских островов. Считается, что российский президент коварно намекал на свое стремление «решать вопрос», на деле преследуя корыстные цели вынудить японское правительство в надежде на острова оказывать России экономическую помощь. В действительности же Путин лишь ссылался в ходе переговоров на так называемый «хрущевский компромисс», а именно на волюнтаристское обещание Никиты Хрущева передать Японии как жест доброй воли острова Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски, но только после подписания двумя странами мирного договора. Что же касается желаемых японцами наиболее крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа, то по поводу них Путин никогда не давал никаких намеков, дипломатично, но твердо отвергая притязания на эти российские земли.

Фумио Кисида (сс) Официальное интернет-представительство президента России

Доводилось слышать и мнение о том, что внесенное в Конституцию РФ положение о недопустимости отчуждения российской территории в пользу других государств было инициировано самим Путиным, дабы лишить японцев надежд на овладение придуманными в МИД Японии «северными территориями».

Как признают японские политики и политологи, враждебные решения и действия кабинета Кисиды в отношении Москвы и лично Путина низвели политические, дипломатические, торгово-экономические отношения и культурные связи почти к минусовым показателям. Так, если объем двусторонней торговли в 2012 году превышал 31 млрд долларов, то в 2021 году он сократился до 9 млрд долларов. А в текущем году из-за введенных Токио санкций и вынужденных контрсанкций Москвы показатели ожидаются еще более низкие.

Как показал диковатый демарш министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси, который отказался даже сидеть за одним столом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время банкета в честь участников «большой двадцатки», правительство Кисиды, что называется, в упор не хотят видеть политиков и дипломатов из ненавистной ими России. Полагаю, закономерно в таких условиях рассмотреть вопрос о закрытии в Токио российского посольства, оставив лишь консульство для решения проблем, затрагивающих интересы проживающих в Японии российских граждан. И уж конечно, как первый шаг следовало бы отозвать на длительный период российского посла в Токио для демонстрации непринятия Москвой такого уровня «дипломатических отношений», когда японское правительство на дух не принимает ни президента, ни премьер-министра, ни министра обороны, ни министра иностранных дел России и напрочь отказывается с ними общаться.