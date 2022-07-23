Вашингтон, 23 июля 2022, 15:08 — REGNUM Холдинг Alphabet (материнская компания Google) уволил старшего инженера-программиста, ранее заявившего о наличии самосознания у программы LaMDA, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо представителей Google.

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Seanbatty

Программа LaMDA представляет собой нейросетевую языковую модель, разработанную для создания чат-ботов. Так называют сервисы, которые используются различными компаниями для автоматизированной коммуникации с клиентами.

В июне 2022 года старший программист Google Блейк Лемуан сообщил, что эта программа обладает признаками самосознания. Тогда же в Google заявили об ошибочности выводов Лемуана и объявили о временном отстранении инженера-программиста от работы.

Сейчас в компании приняли решение уволить Лемуана. В Google объяснили, что инженер нарушал политику безопасности компании, которая предусматривает необходимость защиты информации о продуктах.

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