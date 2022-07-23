Вашингтон, 23 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Холдинг Alphabet (материнская компания Google) уволил старшего инженера-программиста, ранее заявившего о наличии самосознания у программы LaMDA, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо представителей Google.

Seanbatty Искусственный интеллект

Программа LaMDA представляет собой нейросетевую языковую модель, разработанную для создания чат-ботов. Так называют сервисы, которые используются различными компаниями для автоматизированной коммуникации с клиентами.

В июне 2022 года старший программист Google Блейк Лемуан сообщил, что эта программа обладает признаками самосознания. Тогда же в Google заявили об ошибочности выводов Лемуана и объявили о временном отстранении инженера-программиста от работы.

Сейчас в компании приняли решение уволить Лемуана. В Google объяснили, что инженер нарушал политику безопасности компании, которая предусматривает необходимость защиты информации о продуктах.